В Кремле отреагировали на фантазию Порошенко о кораблях НАТО в Азовском море

В Кремле считают очередной провокацией призыв Петра Порошенко о введении кораблей НАТО в Азовское море. Такую позицию озвучил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

По его словам, сама постановка подобного вопроса уже нацелена на дальнейшее провоцирование напряженности и провокационной линии.

«В основе этого лежат предэлекторальные внутриполитические интересы президента Порошенко», - цитируют Пескова РИА Новости.

Песков также уточнил, что сейчас абсолютно неуместно делать предположения на тему, что может предпринять Москва в случае, если фантазия Порошенко станет явью.

Сегодня также стало известно, что Украина будет пытаться добиться от Турции закрытия Босфорского пролива из-за России. Об этом заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.