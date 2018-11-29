Сторонники Саакашвили устроили беспорядки после победы Зурабишвили

В Грузии встретили массовыми протестами результаты президентских выборов, победа досталась кандидату правящей партии Саломе Зурабишвили.

Давний друг экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Григол Вашадзе потерпел поражение, как только об этом узнали его сторонни, они устроили потасовку. Полиции пришлось разгонять народ дубинками.

Сам Михаил Саакашвили 28 ноября привал граждан Грузии к неповиновению, поскольку, по его словам, «выборы не имели ничего общего с общей волей народа». Он отметил, что никогда не признает победителя этих выборов и призвал народ бойкотировать итоги голосования.

Напомним, бывшая глава МИД Саломе Зурабишвили одержала победу, набрав 59,5% голосов избирателей. Таким образом, президентом Грузии впервые в новейшей истории станет женщина.