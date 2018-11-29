Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы на улице 2-я Вольская столкнулись грузовик и пассажирский автобус Mercedes Benz Sprinter. Об этом сообщили «Звезде» в столичном управлении ГИБДД.

По предварительной версии, водитель маршрутного автобуса не справился с управлением, после чего протаранил грузовую машину. На месте ЧП сейчас работают экстренные службы.

По данным Госавтоинспекции, в аварии пострадали восемь человек. Для оказании помощи им на место происшествия вылетел вертолет.