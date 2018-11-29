Киев намерен добиться закрытия Босфорского пролив для российских кораблей

Украина попросит Турцию закрыть Босфорский пролив из-за России. Об этом заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, сообщает УНИАН.

Он выразил уверенность в том, что мировое сообщество возложит на РФ ответственность в связи с инцидентом, который произошел в Керченском проливе.

«Будем пытаться просить закрытия пролива Босфор в Турции, чтобы россияне знали, как нарушать нормы международного права», - заявил командующий ВМС Украины.

Напомним, в воскресенье, 25 ноября в ФСБ России сообщили, что три военных украинских корабля незаконно пересекли границу РФ, после чего их задержали.