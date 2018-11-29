В Италии мужчина взял в заложники около 20 человек

Около 20 человек оказались в заложниках у мужчины, который ворвался в госучреждение в итальянском городе Фьюджи.

Как сообщает телеканал Rainews24, прибывшие на место полицейские задержали злоумышленника. В результате инцидента никто не пострадал.

Издание Adnkronos заявило, что нападавший страдает психическим расстройством.