Кремль и Вашингтон подтвердили встречу Путина и Трампа на саммите G20

Вашингтон подтвердил встречу российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на саммите G20 в Аргентине. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Все это состоится на полях саммита G20 1 декабря в районе полудня. Сначала будет непродолжительное, как мы ожидаем, общение двух президентов, а потом российско-американские переговоры, которые около часа могут продлиться», — рассказал он.

По словам Пескова, временные рамки будут достаточно жесткими. Он подчеркнул, что РФ и США не обязательно соглашаться по всем вопросам, но сторонам следует вести постоянный диалог.

Представитель Кремля отметил, что в первую очередь лидеры обсудят вопросы, связанные с двусторонними отношениями, а также с разоружением и региональными конфликтами. По мнению Пескова, подобный диалог будет в интересах всего мира.

При этом советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на повестке будут вопросы безопасности, контроля над вооружениями и региональные проблемы, пишет РИА Новости.

Последняя встреча Путина и Трампа прошла в июле в Хельсинки. Во время нее президенты обсудили российско-американские отношения, а также вопросы международной повестки.