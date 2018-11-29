Кабмин разрешил автомобилистам не устанавливать знак «Шипы» на машины
Знак «Шипы» стал обязательным к установке на машинах с шипованными шинами весной прошлого года.
Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в правила дорожного движения, которыми, в частности, отменяется обязанность автомобилистов устанавливать опознавательный знак «Шипы» на заднем стекле машины. Документ опубликован на сайте правительства.
В пояснительной записке к постановлению говорится, что исключается обязанность водителя устанавливать знак «Шипы» на механических транспортных средствах, которые имеют шипованные шины.
Напомним, опознавательный знак «Шипы» стал обязательным к установке на транспортном средстве, в том случае если оно оборудовано шинами с шипами, в апреле 2017 года. За отсутствие знака предусмотрен штраф в размере 500 рублей.