Кабмин разрешил автомобилистам не устанавливать знак «Шипы» на машины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в правила дорожного движения, которыми, в частности, отменяется обязанность автомобилистов устанавливать опознавательный знак «Шипы» на заднем стекле машины. Документ опубликован на сайте правительства.

В пояснительной записке к постановлению говорится, что исключается обязанность водителя устанавливать знак «Шипы» на механических транспортных средствах, которые имеют шипованные шины.

Напомним, опознавательный знак «Шипы» стал обязательным к установке на транспортном средстве, в том случае если оно оборудовано шинами с шипами, в апреле 2017 года. За отсутствие знака предусмотрен штраф в размере 500 рублей.