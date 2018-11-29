Паспорт и права можно будет предъявлять через мобильный

Правительство России хочет упростить жизнь граждан РФ, разработав новое мобильное приложение. Оно позволит россиянам не носить с собою паспорт или права, а предъявлять эти документы с помощью мобильного телефона. О таком техническом новшестве рассказал вице-премьер Максим Акимов на форуме «Россия зовет».

«Мы абсолютно точно придем к новому форм-фактору в сфере базового документа, идентифицирующего личность человека», - цитирует Акимова «Российская газета».

Дизайн-проект такого паспорта будет разработан уже в первой половине 2019 года на базе системы «Мир». Он, по словам вице-премьера, должен быть современным и понятным. И содержать в себе все «идентифицирующие признаки», включая, возможно, даже биометрию.

Выдавать «мобильные» документы гражданам России будут также с 14 лет.