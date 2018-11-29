В Приморье предприятие, содержащее в неволе косаток и белух, хотят лишить разрешений на работу

Генпрокуратура России вынесла представление приморскому предприятию, которое содержало с неволе белух и косаток. В представлении поставлен вопрос об отзыве выданных разрешений и прекращении противоправной деятельности. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры России.

Следственным управлением Следственного комитета России по Приморью возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 Уголовного кодекса РФ («незаконная добыча водных биологических ресурсов»).

В Генпрокуратуре России заявили, что решение о возбуждении дела было принято в связи с нарушением пункта 7 постановления правительства РФ №166 «Об утверждении правил отлова и транспортировки китообразных для научно-исследовательских, культурно-просветительных и иных непромысловых целей», добытые по разрешениям 2018 года животные были детенышами, которые не достигли половой зрелости.

В ведомстве заявили, что расследование уголовного дела прокуратура Приморья взяла на контроль.

Отмечается, что по поручению Генпрокуратуры специалисты Тихоокеанского океанологического института провели осмотр 90 белух и 12 косаток.

В ходе проверочных мероприятий выявлены факты содержания животных с нарушением требований ветеринарного законодательства. Сейчас специалисты проводят исследования, целью которых является определение возможности возвращения животных в естественную среду обитания.