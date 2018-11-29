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Названы сроки начала выпуска внедорожников Aurus

Василиса Морозова
12:14 29.11.2018
Руководитель Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что выпуск серийной версии кроссовера Aurus Komendant начнется через два года.
Названы сроки начала выпуска внедорожников Aurus
Фото: MIT Russia, Twitter.com, Globallookpress

Производство внедорожников Aurus проекта «Кортеж» начнется в конце 2020 – начале 2021 года, сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Как пишет ТАСС, первые прототипы внедорожника специалисты ФГУП «НАМИ» подготовят уже к началу следующего года. По словам Мантурова, автомобиль будет выпускаться под брендом Aurus Komendant.

Aurus (от латинского – «золото» и Russia) - российская марка представительских автомобилей. Проект «Кортеж», известный как «Единая модульная платформа», разрабатывает с конца 2012 года ФГУП «НАМИ». В полный состав семейства «Кортеж» будут входить седан, лимузин (как вариант -  бронированный), микроавтобус, внедорожник и мотоцикл.

Автомобили получили полный привод и гибридную силовую установку с 598-сильным бензиновым двигателем V8 объемом 4,4 литра.  

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