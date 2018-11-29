Полиция в Екатеринбурге проверяет рисунки детей на пропаганду гомосексуализма

Сотрудники прокуратуры и МВД РФ в Екатеринбурге изъяли в школе №115 детские рисунки, участвующие в выставке «Толерантный мир», чтобы проверить на пропаганду гомосексуализма.

Как пишет «Ura.ru», прокуратура будет искать в творчестве школьников признаки дискриминации по половому признаку и пропаганду гомосексуализма, правоохранители изъяли 17 рисунков.

Отмечается, что с педагогом, организовавшим данную выставку в рамках международного дня толерантности, проведена разъяснительная работа.

«В некоторых работах изображена радуга - символ чистоты, детства, дружбы, олицетворяющая единение народов. Дети рисовали солнце, земной шар, цветы, детей разных национальностей», - отметили в департаменте образования города, добавив, что рисунков «пропагандирующих нетрадиционные ценности» на выставке не было.

Как рассказали в полиции, следственно-оперативная группа отдела полиции №15 УМВД России по Екатеринбургу выезжала в школу и проводила опрос директора учреждения. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.