Иран готов отменить визовый режим для россиян

Москва и Тегеран рассматривают вопрос об отмене туристических виз. Между двумя странами уже есть договоренности по этому вопросу, которые закреплены подписанными документами. Об этом сообщил министр энергетики Ирана и сопредседатель российско-иранской межправкомиссии Реза Ардаканиан.

Теперь подписанные бумаги нуждаются только в исполнительном регламенте. Его подготовка может занять один-два месяца, пишут РИА Новости.

Как стало известно ранее, иранские операторы заинтересованы в прямых авиарейсах между Тегераном и Сочи. Кроме того, Россия и Иран обсуждают создание пассажирского сообщения по Каспийскому морю, что должно способствовать увеличению двустороннего турпотока между странами.