«Такое военное положение войдет навеки в историю» - Баранец высмеял действия Порошенко

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец рассказал «Звезде», что думает о введенном Петром Порошенко частичном военном положении. По мнению эксперта, украинский лидер умышленно остановился именно на тех областях страны, которые граничат с Россией.

«Я думаю, что здесь в мозгах Порошенко было только одно: все эти области, которые граничат с Россией, они воспалены российским сознанием. Та невзрачная украинская жизнь, а во-вторых близкое соседство с Россией, где много лучше, где нет пылания националистической ненависти и угара, - все это воспалило сознание жителей этих областей, за исключением, пожалуй Винницкой области. Там Порошенко решал свои бизнес-вопросы для того, чтобы усмирить бандюков, которые никак не поделят сами бизнес и мешают Петру Алексеевичу», - предположил Баранец в интервью в программе «Между тем».

По словам военного обозревателя, такого военного положения, которое ввел Петр Порошенко, мировая история еще не знала.

«Такое военное положение, которое ввел Петр Порошенко, войдет навеки в историю мира. Это какое-то кастрированное решение, которого не знает мировая история. Тут все напрочь сочится ядом Порошенко и страстью спасти собственное кресло», - заключил обозреватель.

Ранее Петр Порошенко подписал закон о введении на Украине военного положения. Документ был опубликован в правительственной газете «Урядовый курьер». В тексте говорится, что в соответствии с законом военное положение вводится до 26 декабря 2018 года на территории Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Херсонской областей, а также во внутренних водах страны в Азово-Керченской акватории.

Поводом для введения военного положения стал якобы «акт вооруженной агрессии» со стороны России. В минувшее воскресенье три украинских корабля вошли в Керченский пролив без соответствующего разрешения. Все попытки российских спецслужб связаться с моряками оказались тщетными. Тогда корабли ВМСУ пришлось задержать с применением оружия.

Инцидент в Керченском проливе прокомментировал российский президент Владимир Путин. Он назвал случившееся провокацией, организованной действующей властью Украины в преддверии выборов президента, которые запланированы на март следующего года.

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