Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Нарушение границы РФ кораблями ВМС Украины ТЕГИ

«Такое военное положение войдет навеки в историю» - Баранец высмеял действия Порошенко

Виктор Баранец
11:56 29.11.2018
Таким военным положением Порошенко пытается спасти собственное кресло
Фото: Sergii Kharchenko, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец рассказал «Звезде», что думает о введенном Петром Порошенко частичном военном положении. По мнению эксперта, украинский лидер умышленно остановился именно на тех областях страны, которые граничат с Россией.

«Я думаю, что здесь в мозгах Порошенко было только одно: все эти области, которые граничат с Россией, они воспалены российским сознанием. Та невзрачная украинская жизнь, а во-вторых близкое соседство с Россией, где много лучше, где нет пылания националистической ненависти и угара, - все это воспалило сознание жителей этих областей, за исключением, пожалуй Винницкой области.  Там Порошенко решал свои бизнес-вопросы для того, чтобы усмирить бандюков, которые никак не поделят сами бизнес и мешают Петру Алексеевичу», - предположил Баранец в интервью в программе «Между тем».

По словам военного обозревателя, такого военного положения, которое ввел Петр Порошенко, мировая история еще не знала.

«Такое военное положение, которое ввел Петр Порошенко, войдет навеки в историю мира. Это какое-то кастрированное решение, которого не знает мировая история. Тут все напрочь сочится ядом Порошенко и страстью спасти собственное кресло», - заключил обозреватель.

Ранее Петр Порошенко подписал закон о введении на Украине военного положения. Документ был опубликован в правительственной газете «Урядовый курьер». В тексте говорится, что в соответствии с законом военное положение вводится до 26 декабря 2018 года на территории Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Херсонской областей, а также во внутренних водах страны в Азово-Керченской акватории.

Поводом для введения военного положения стал якобы «акт вооруженной агрессии» со стороны России. В минувшее воскресенье три украинских корабля вошли в Керченский пролив без соответствующего разрешения. Все попытки российских спецслужб связаться с моряками оказались тщетными. Тогда корабли ВМСУ пришлось задержать с применением оружия.

Инцидент в Керченском проливе прокомментировал российский президент Владимир Путин. Он назвал случившееся провокацией, организованной действующей властью Украины в преддверии выборов президента, которые запланированы на март следующего года.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Главные новости
Дата29.11.2018, 09:31
Мировой кризис: чем грозит желание США выйти из СНВ-3
Дата29.11.2018, 07:51
Будущая элита ВМФ: кадры подготовки командиров черных беретов
Дата29.11.2018, 11:43
Европейская интрига: выйдут ли российские клубы в плей-офф в рамках ЛЕ
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата28.11.2018, 13:22
Шойгу рассказал о развитии ядерной триады России
Дата28.11.2018, 10:33
Пропавшие в глубинах: загадка самой стойкой субмарины
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Нарушение границы РФ кораблями ВМС Украины
11:56 В стране и мире
мнение
«Такое военное положение войдет навеки в историю» - Баранец высмеял действия Порошенко
06:30 В стране и мире
Видео
Трамп решил расследовать инцидент в Керченском проливе
02:39 В стране и мире
Видео
В МИД заявили, что на Западе могли заранее знать о провокации Украины
00:30 В стране и мире
Видео
ЕС принял заявление по инциденту в Керченском проливе
23:55 В стране и мире
Видео
В ЛНР заявили, что СБУ задерживает мужчин призывного возраста на границе с Донбассом
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
13:05 В стране и мире
Кабмин разрешил автомобилистам не устанавливать знак «Шипы» на машины
12:50 В стране и мире
В Киеве отменили Новый год
12:41 В стране и мире
Паспорт и права можно будет предъявлять через мобильный
12:15 Армия
Видео
Минобороны поддержит съемки фильма о подвиге моряков брига «Меркурий»
11:56 В стране и мире
мнение
«Такое военное положение войдет навеки в историю» - Баранец высмеял действия Порошенко
События дня
События дня
Нарушение границы РФ кораблями ВМС Украины
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Названы сроки начала выпуска внедорожников Aurus
Видео
Отжался 3202 раза: пятилетний чеченец установил сразу шесть мировых рекордов
Определен самый полезный напиток для зимы
СМИ: состояние квартиры умершего Осина шокировало его родных
Группа Serebro объявила о распаде
Посетивший Шумахера священник рассказал о состоянии гонщика
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.