Впервые в новейшей истории Грузии президентом стала женщина

Президентом Грузии впервые станет женщина: Саломе Зурабишвили победила во втором туре выборов.

Сейчас подсчитаны 100% бюллетеней и Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия «Грузинская мечта», набрала 59,5% голосов избирателей. Ее соперник Григол Вашадзе, представляющий движение «Сила в единстве», получил 40,5%, свидетельствуют данные ЦИК.

Ранее сообщалось, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который близок к объединению Вашадзе, призвал население объявить президентские выборы нелегитимными и начать уличные протесты. В ответ на это в «Грузинской мечте» заявили, что Саакашвили «не может адекватно воспринимать события и положение в Грузии».