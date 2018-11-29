В Новосибирской области девочку выгнали из школы за голубые волосы

Ученицу в городе Бердск Новосибирской области отправили домой, после того, как она пришла в школу с выкрашенными в синий цвет волосами. Об этом рассказала мама 12-летней девочки местным журналистам.

По словам домохозяйки Валентины, она приходила вместе с дочерью в школу для оформления документов, и завуч ничего не сказала ей о внешнем виде девочки. Однако, когда мама школьницы ушла, девочку остановила администратор, указав на недопустимый цвет волос. И отправила ученицу домой мыть голову.

«Я возмущена! Где прописано, что запрещено красить волосы ученицам школы?», - рассказала Валентина изданию «Курьер. Среда. Бердск».

Придя домой, школьница попыталась смыть краску с волос, но у нее этого не получилось. В результате идти в школу на следующий день она уже боялась. Как выяснилось, не зря. К девочке подошла школьный психолог, сообщив, что из-за нее с покрашенными волосами пришла еще одна учащаяся, ученица старших классов.

Подобный инцидент – уже не первый. В сентябре старшеклассницу в Перми отстранили от занятий после того, как она покрасила волосы в розовый цвет. Девушка решила поэкспериментировать с прической, но это не понравилось преподавателям. Ранее ученицу в Санкт-Петербурге попросили уйти, после того, как она пришла на линейку в День знаний с синими волосами. Тогда на сторону школьницы даже встали правозащитники. Перечитав нормативные документы по школьной дисциплине, они не обнаружили там никаких стандартов относительно цвета волос.