Счетная палата: миллиарды рублей на охрану Байкала потратили впустую

На программу охраны озера Байкал и близлежащих территорий в 2015-2018 годах было потрачено 8,4 млрд рублей, но экологическая обстановка в районе продолжает ухудшаться.

Об этом заявили в Счетной палате, пишет РБК. Орган аудита сообщил, что Федеральная целевая программа (ФЦП) по охране озера Байкал, которая рассчитана до 2020 года, находится под угрозой срыва. Согласно программе, в районе должны появиться четыре мусорных полигона. После проверки выяснилось, что три полигоны введены в эксплуатацию, но не работают.

«Отсутствие полигонов и мощностей по переработке отходов на фоне ежегодного увеличения их объема создает риски роста несанкционированных свалок», — отмечают аудиторы.

Отмечается, что из федерального бюджета на эти цели были выделены 232,2 млн рублей.

Кроме того, по данным аудиторов, крайне сложно реализуется ликвидация негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, на что было выделено почти 3 млрд рублей. А на подготовку проектной документации, по данным Счетной палаты, ушел 131 млн рублей, но ее «невозможно использовать, так как она нуждается в корректировке».

Тем временем, Минприроды создало подразделение, которое будет мониторить реализацию ФЦП в районе Байкала.