В аэропорту Нью-Йорка самолет столкнулся с лайнером Трампа

В аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке частный лайнер президента Соединенных Штатов Дональда Трампа столкнулся с другим самолетом.

Как сообщает агентство Associated Press, происшествие случилось утром 28 ноября, когда двухмоторный самолет Bombardier Global Express направлялся на место стоянки. Он задел крыло припаркованного лайнера Boeing 757, на котором во время предвыборной кампании летал Трамп. На борту двухмоторного самолета находились три члена экипажа, в результате инцидента никто не пострадал.

Компания Trump Organization информацию о случившимся подтвердила, отметив, что лайнер был на стоянке и не использовался.

Портовое управление Нью-Йорк и Нью-Джерси заявило, что случившееся на работу аэропорта никак не повлияло. Как именно пострадали самолеты не сообщается.