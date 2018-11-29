СМИ узнали детали встречи Путина и Трампа в Аргентине

Владимир Путин и Дональд Трамп все же должны провести переговоры в Буэнос-Айресе, несмотря на недавнее заявление последнего о возможной отмене встречи из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщил неназванный источник одной из делегаций РИА Новости.

Согласно данным собеседника агентства, встреча президентов России и США состоится во второй день саммита, 1 декабря, и продлится более двух часов. Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа начнутся в 17.30 по московскому времени в гостинице Park Hyatt Buenos Aires.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что беседа лидеров будет проходить тет-а-тет.

Саммит «двадцатки» пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря.