В Роскачестве рассказали, как выбрать вкусные мандарины

Специалисты Роскачества рассказали, какие сорта мандаринов встречаются на российских прилавках в ноябре и как из них выбрать самые вкусные.

По словам экспертов, внешне мандарины должны быть «цельными, чистыми, свежими и здоровыми». На них не допускается наличие повреждений вредителями, болезнями, механических повреждений и крупных зарубцевавшихся поверхностных порезов.

При этом в Роскачестве отмечают, что внешние дефекты все же допускаются, это могут быть небольшие царапины, потертости, вкрапления в поры кожуры не окажут влияния на вкус и качество плодов. Главное, говорят эксперты, чтобы повреждения не переходили в гниль.

«Не стоит обращать внимание на воздушную прослойку, пухлость мандаринов - это не дефект, это сортовая особенность мандарина», - сообщили в организации.

В Роскачестве рассказали, что на российских прилавках встречаются китайско-японские сорта: сатсума и шивамикан. Российским покупателям также доступны гибриды из Туниса, Турции, Испании и Марокко: надоркотт, муркотт, клементин и другие. Всего в России можно встретить почти 70 сортов мандаринов.

Как утверждают эксперты, самыми вкусными из гибридных сортов мандаринов являются клементины: они были выведены на Сицилии путем скрещивания мандарина и апельсина. Их плоды - сплющенной сверху и снизу формы, яркого оранжевого цвета, сочные и сладкие, имеют нежный аромат.

«Чаще всего именно клементины еще с октября продаются в России под видом абхазских мандаринов», - рассказали в Роскачестве.

Также в продаже можно встретить самый поздний сорт мандаринов - пикси - он обычно продается в конце зимы. Его плоды имеют форму шара с тонкой желто-оранжевой кожурой, у них сочная мякоть без косточек, а еще пикси долго хранятся.

Эксперты заявляют, что лучше не покупать мандарины с плесенью. Кроме того, необходимо избегать продукции со слишком мягкими участками и вмятинами - это признак того, что фрукт начал гнить. Перезревшие и лежалые мандарины тоже лучше оставить, на таких плодах кожура легко лопается, под нее проникают бактерии.