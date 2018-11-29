Екатеринбург рискует остаться без метрополитена

В следующем году Екатеринбург может остаться без метрополитена, поскольку в регионе нет средств на ремонт вагонов, эксплуатирующийся уже 30 лет.

Как рассказал «E1» глава Екатеринбурга Александр Высокинский, старые вагоны были закуплены еще в начале девяностых.

«В 2019–2020 годах подвижные единицы, которые начали ходить, когда метро было запущено, выхаживают свой ресурс. Дальше их эксплуатировать нельзя», - подчеркнул Высокинский.

По его словам, он уже обратился к губернатору Евгению Куйвашеву, после чего были выделено порядка миллиарда рублей для решения проблем с транспортом. Мэр отметил, что администрация города ведет переговоры с РЭК, поскольку ремонт вагонов обходится дорого. В связи с чем стоимость проезда в метро в Екатеринбурге может вырасти.