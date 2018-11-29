Квентин, ты, может, не заметил: Тарантино женился

Режиссер Квентин Тарантино 28 ноября тайно женился на израильской поп-певице и модели Даниэле Пик в Лос-Анджелесе, сообщает The Independen.

Фотографии со свадебной церемонии опубликовала автор платья для невесты дизайнер Дана Харель.

Тарантино познакомилася с будущей супругой в Израиле во время промотура «Бесславных ублюдков» в 2009 году. В прошлом году он сделал возлюбленной предложение. Для 55-летнего режиссера брак с 35-летней певицей стал первым.