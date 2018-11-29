Жители 10 областей Украины официально находятся на военном положении

Украинская правительственная газета «Урядовый курьер» опубликовала закон о введении военного положения в десяти регионах страны на 30 дней. Таким образом, с 28 ноября он официально вступил в силу.

Как перечислено в документе, военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Перед этим газета ошибочно напечатала указ, в котором говорилось что военное положение в стране вводится на 60 дней, однако сегодня разместила правильный вариант документа.

Таким образом власти Украины получили право вводить в указанных регионах комендантский час, ограничивать въезд и выезд жителей, запрещать проведение митингов, а также изымать имущество граждан на нужды армии, отмечает портал Украина.ру.

Как сообщают украинские СМИ, в ряде городов Украины наблюдалась паника. Так, в магазинах Херсона выстроились очереди: горожане скупали товары первой необходимости. Похожая ситуация сложилась и в некоторых районах Киева.

Напомним, Верховная рада в понедельник 26 ноября одобрила указ президента Украины о введении военного положения в 10 областях страны на 30 дней, после инцидента в Керченском проливе. Во время него украинские корабли нарушили границу России, после чего задержаны российскими пограничниками. По мнению ряда экспертов, принятие на Украине военного положения связано с предстоящими в стране президентскими выборами.