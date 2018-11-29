Пользователи Facebook стали получать уведомления о сообщениях от умерших людей

Пользователи Facebook сообщили, что получили новые уведомления о старых сообщениях, в том числе от давно умерших друзей, что их крайне расстроило.

О сбоях в работе соцсети пользователи сообщили в Twitter, пишет портал Mashable.

«Спасибо Facebook за отправку уведомлений о сообщениях, отправленных в течение года. Многие были с того дня, как мой партнер Дин, скончался, теперь я провел свой вечер в страхе перед тем, что еще я увижу», - отметил один из пользователей.

Как отметил пресс-секретарь Facebook, компания зафиксировала проблему, вызванную обновлениями программного обеспечения, и в итоге решила ее. Он выразил сожаление в связи с вызванными неудобствами для пользователей соцсети.