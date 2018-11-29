Мировой кризис: чем грозит желание США выйти из СНВ-3

Договор по СНВ-3 действует до 2021 года. До этого момента из него Соединенные Штаты выйти из него не смогут. Об этом заявил «Звезде» политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Таким образом эксперт прокомментировал законопроект, предложенный двумя американскими политиками, который запрещает выделение средств из бюджета страны на продление Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

«После 2021 года договор должен быть продлен или не продлен. И тогда могут быть огромные проблемы, потому что нынешние Соединенные Штаты его скорее всего не продлят. США продолжают считать, что сила, применение силы или угроза силы – это самый лучший метод в мировой политике. И постоянно поджигают мировую политическую ситуацию. Сейчас никакого выхода из СНВ не будет, потому что это чревато огромным мировым кризисом», - заявил Владимир Брутер.

Напомним, в своем заявлении под названием «Прекращение российской ядерной агрессии» политики Лиз Чейни и Том Коттон назвали договор СНВ-3 «глубоко ошибочной сделкой», заключенной администрацией предыдущего президента США Барака Обамы.

По их мнению, продлевать его действие после окончания в 2021 году не стоит, пока Москва не согласится на сокращение своих запасов тактического ядерного оружия.