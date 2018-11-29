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Отжался 3202 раза: пятилетний чеченец установил сразу шесть мировых рекордов

Василиса Морозова
09:18 29.11.2018
Пятилетний Рахим Куриев установил мировой рекорд, совершив 3202 отжимания за один подход в течение 2,5 часов.

Пятилетний житель Чечни Рахим Куриев преодолел сразу шесть мировых рекордов на отжимание в присутствии специалистов Книги рекордов России, отжавшись 3202 раза за один подход.

Установивший мировой рекорд мальчик также получил звание почетного гражданина Чечни, став самым юным обладателем титула. Глава Чечни Рамзан Кадыров, присутствовавший на установлении рекорда, заявил, что не сомневался, что спортивному мальчику удастся повторить свой рекорд в присутствии комиссии Книги рекордов России.

«Он выполнил наибольшее количество повторов отжиманий за один подход - 3202 раза; сделал 1000 отжиманий за наиболее короткое время - 40 минут 57 секунд; 2000 раз отжался за наиболее короткое время - за 1 час 30 минут 47 секунд; сделал наибольшее количество повторов отжиманий за один час - 1419 раз; а также наибольшее количество повторов отжиманий за 2 часа - 2559 раз и, наконец, он отжался 3000 раз за наименьшее время - 2 часа 22 минуты 09 секунд», - написал Кадыров в Telegram.

Рамзан Кадыров также подарил ребенку автомобиль Mersedes и пообещал, что проведет с ним совместную тренировку.

Впервые о Рахиме Куриеве узнали в середине ноября, когда маленький спортсмен отжался от пола более 4 тысяч раз. По словам папы чеченского героя, Зелимхана Куриева, к четырем годам мальчик отживался уже по тысяче раз.

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