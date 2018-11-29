BMW представил концепт-кар с выдающимся интерьером

Концерн BMW представил свой новый беспилотный концепт-кар, получивший название Vision iNEXT. «Звезда» публикует видео презентации новинки на автосалоне в Лос-Анджелесе.

Как уточнил автопроизводитель, концепт является полностью электрифицированным и самоуправляемым. Контроль над ним осуществляется при помощи специально разработанной системы BMW's Gesture Control.

Эксперты в индустрии самым выдающимся аспектом Vision iNEXT называют его интерьер - с панелью управления на широкоформатных экранах без каких-либо кнопок и переключателей.