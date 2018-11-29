Северная Корея поставила точку в «ядерном вопросе»

КНДР заявила, что завершила разработку ядерного оружия, сосредоточившись на экономическом развитии страны.

Северокорейский сайт Meari, пишет агентство «Интерфакс», назвал «ноябрьским эпохальным событием», которое повысило стратегический статус КНДР и позволило стране сосредоточиться на «построении социалистической экономики», имея в виду запуск 29 ноября прошлого года межконтинентальной ракеты «Хвасон-15».

По словам автора статьи, именно запуск ракеты, или «демонстрация мощи КНДР», привела к коренным изменениям на Корейском полуострове и встрече лидеров Северной и Южной Корее, а также первым саммитом с США. При этом, пишет автор, никакое давление на Пхеньян не сработает.

В июле 2018 года в Северной Корее приступили к демонтажу ключевых объектов на полигоне Сохэ, где испытывали межконтинентальную баллистическую ракету «Хвансон-15», так как 12 июня президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын договорились о денуклеаризации КНДР.