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Северная Корея поставила точку в «ядерном вопросе»

Василиса Морозова
08:53 29.11.2018
Северная Корея заявила о прекращении разработок ядерного оружия в годовщину запуска межконтинентальной ракеты «Хвасон-15».
Северная Корея поставила точку в «ядерном вопросе»
Фото: Michael Runkel, imagebroker.com, Globallookpress

КНДР заявила, что завершила разработку ядерного оружия, сосредоточившись на экономическом развитии страны.

Северокорейский сайт Meari, пишет агентство «Интерфакс», назвал «ноябрьским эпохальным событием», которое повысило стратегический статус КНДР и позволило стране сосредоточиться на «построении социалистической экономики», имея в виду запуск 29 ноября прошлого года межконтинентальной ракеты «Хвасон-15».

По словам автора статьи, именно запуск ракеты, или «демонстрация мощи КНДР», привела к коренным изменениям на Корейском полуострове и встрече лидеров Северной и Южной Корее, а также первым саммитом с США. При этом, пишет автор, никакое давление на Пхеньян не сработает.

В июле 2018 года в Северной Корее приступили к демонтажу ключевых объектов на полигоне Сохэ, где испытывали межконтинентальную баллистическую ракету «Хвансон-15», так как 12 июня президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын договорились о денуклеаризации КНДР.  

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