На территории Успенской церкви в Москве произошел пожар

Пожар произошел на территории храма Успения пресвятой Богородицы на северо-западе Москвы в районе Строгино. Об этом «Звезде» сообщили в столичном управлении МЧС.

Как уточнили в ведомстве, загорелась отдельно стоящая деревянная постройка. Общая площадь возгорания составила 20 кв. метров, пожар на текущий момент локализован.

Информации о пострадавших в результате ЧП не поступало.