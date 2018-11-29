В Госдуме предложили вернуть помещения для курения в аэропорты и на вокзалы

Отдельные комнаты для курения следует вернуть в аэропорты и на вокзалы. Об этом заявил депутат от партии «Единая Россия» Виталий Ефимов. Парламентарий является первым заместителем председателя комитета по транспорту и строительству.

По словам Ефимова, данное предложение было поддержано на совещании в комитете, однако его не поддержал Минздрав. При этом позиция Министерства здравоохранения депутату не совсем понятна.

«Это же отдельная комната, если люди курят, то пусть там и курят. Из-за того, что такой комнаты нет, они же не бросят курить», - заявил Ефимов РИА Новости.

По его мнению, воспитывать привычку к здоровому образу жизни у молодежи нужно с детства. При этом цена на сигареты должна быть высокой.

Курение в ряде общественных мест было запрещено в России в 2013 году, с принятием «антитабачного» закона. В 2017 году депутат Сергей Боярский внес на рассмотрение палаты ГД законопроект, предлагавший разрешить создание запрещенных «антитабачным» законом специальных помещений для курения в аэропортах. Однако после уточнения его редакции в феврале 2018 года комитет по охране здоровья его до сих пор не принял.