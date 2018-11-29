Изменения декабря: какие законы вступят силу в России

В декабре в России произойдут некоторые изменения, которые коснутся налогов на собственность, перевозки людей, маркировки продуктов с ГМО, а также «паспортов болельщиков».

Как сообщила Федеральная налоговая служба, россиянам необходимо оплатить налоги на землю, транспорт и недвижимость до 3 декабря. Долг тех, кто опоздает с оплатой, будет накапливаться за счет пени. Когда он составит более 30 тысяч рублей, россиян могут не выпустить за границу.

С середины первого зимнего месяца, а именно с 14 декабря, будут работать новые требования к водителям, занимающимся перевозкой людей и грузов. Как пишет «Российская газета», водителям автобусов и грузовиков, которые перевозят людей в другие страны, необходимо будет иметь свидетельство профессиональной компетентности международного автомобильного перевозчика сроком на пять лет. Его можно получить после прохождения 36-часового курса повышения квалификации и сдачи экзамена.

Согласно решению Евразийской экономической комиссии, вступающему в силу 26 декабря, на продукции должна быть маркировка ГМО, причем одинаковая по размеру и форме со знаком обращения продукции на рынке ЕЭС. При этом, если в продуктах содержание ГМО будет ниже 0,9, то его маркировать не нужно.

В конце декабря также подойдет к концу пилотный проект по внедрению tax free, которая заработала весной 2018 в регионах, в которых проходили матчи ЧМ-2018. Система tax free, которая компенсировала иностранцам в РФ сумму НДС при вывозе товаров за пределы таможенной территории ЕЭС, проводится в Татарстане, Мордовии, Краснодарском крае, Волгоградской, Калининградской, Ростовской, Самарской, Нижегородской, Свердловской областях, а также в Москве и Петербурге.

Кроме того, 31 декабря перестанут действовать как виза «паспорта болельщиков». Обладатели Fan ID чемпионата мира по футболу 2018 в следующем году уже не смогут ими воспользоваться. В будущем иностранцам вновь придется оформлять визы, чтобы приехать в Россию.