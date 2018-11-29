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Сталлоне попрощался с Рокки навсегда

Вадим Иванов
08:21 29.11.2018
На своей странице в Instagram актер сообщил, что больше не вернется к работе над образом, с которым был так или иначе связан около четырех десятилетий.
Фото: Filmstills.net, Globallookpress
Видео: officialslystallone, Instagram

Сильвестр Сталлоне заявил, что больше не вернется к работе над образом боксера Рокки. Об этом актер написал на своей странице в Instagram.

Сталлоне объяснил свое решение тем, что ему уже физически тяжело держать планку одного из самых известных киногероев на должном уровне.

«Я хочу поблагодарить каждого в этом мире, кто пускал Рокки в свои сердца на протяжении этих 40 лет. Это разбивает мне сердце, но все должно прийти к своему логическому финалу», - отметил он.

Актер добавил, что для него было большой честью и удачей работать над таким известным персонажем в мире киноиндустрии.

«Самое крутое, что Рокки никогда не умрет, потому что он живет внутри вас», - заключил Сталлоне.

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