Сталлоне попрощался с Рокки навсегда
На своей странице в Instagram актер сообщил, что больше не вернется к работе над образом, с которым был так или иначе связан около четырех десятилетий.
Фото: Filmstills.net, Globallookpress
Видео: officialslystallone, Instagram
Сильвестр Сталлоне заявил, что больше не вернется к работе над образом боксера Рокки. Об этом актер написал на своей странице в Instagram.
Сталлоне объяснил свое решение тем, что ему уже физически тяжело держать планку одного из самых известных киногероев на должном уровне.
«Я хочу поблагодарить каждого в этом мире, кто пускал Рокки в свои сердца на протяжении этих 40 лет. Это разбивает мне сердце, но все должно прийти к своему логическому финалу», - отметил он.
Актер добавил, что для него было большой честью и удачей работать над таким известным персонажем в мире киноиндустрии.
«Самое крутое, что Рокки никогда не умрет, потому что он живет внутри вас», - заключил Сталлоне.