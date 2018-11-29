Эксперты назвали районы Москвы с самым дешевым жильем

Спальные районы Северный, Некрасовка и Крюково оказались лидерами в списке десяти районов Москвы с самыми низкими ценами на квартиры в новостройках. Об этом пишет АГН «Москва» со ссылкой на данные компании Est-a-Tet.

Все районы-лидеры находятся за пределами МКАД, что, очевидно, и делает жилье там более доступным, чем в центральных округах. Так, если в районе Солнцево средняя цена на рынке жилья составляет 144 тысячи 500 рублей за квадратный метр, то стоимость того же квадратного метра в Северном, Некрасовке или Крюково колеблется в пределах от 96 тысяч 700 рублей.

Самое дешевое жилье нашлось в районе Северный. В одном из новых комплексов апартаментов квартиру-студию площадью 26,2 квадратных метров можно купить за 2,5 миллиона рублей.

А однокомнатные квартиры, к примеру, в новостройках в Люблино и Южном Бутово обойдутся уже в 3,5 миллиона рублей.