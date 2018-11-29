Находившийся в заключении в США россиянин скончался

Российский гражданин, находившийся в заключении в американской частной иммиграционной тюрьме в штате Вашингтон, умер. Об этом сообщило посольство РФ в США.

Как уточняется на странице дипмиссии в Facebook, мужчина, которого звали М.Д.Амар ушел из жизни еще 24 ноября в медицинском центре Святого Джозефа в городе Такома.

«Проживающие в России родственники о кончине росгражданина проинформированы», - говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что в настоящее время дипломаты занимаются установлением причин и обстоятельств смерти российского гражданина.