Находившийся в заключении в США россиянин скончался
Мужчина умер в медицинском центре Святого Джозефа в штате Вашингтон.
Фото: Tim Mezen, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Российский гражданин, находившийся в заключении в американской частной иммиграционной тюрьме в штате Вашингтон, умер. Об этом сообщило посольство РФ в США.
Как уточняется на странице дипмиссии в Facebook, мужчина, которого звали М.Д.Амар ушел из жизни еще 24 ноября в медицинском центре Святого Джозефа в городе Такома.
«Проживающие в России родственники о кончине росгражданина проинформированы», - говорится в сообщении.
В посольстве добавили, что в настоящее время дипломаты занимаются установлением причин и обстоятельств смерти российского гражданина.