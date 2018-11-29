Опубликовано снятое из кабины видео пилотажа «Стрижей» на Iran Air Show-2018

Авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи» поделилась в Instagram видео с кабины пилота, снятое во время второго дня полетов в Иране на Девятом международном авиасалоне.

«Второй день полетов в Иране! Улучшаем не только пилотаж, но и технологии съемки, для Вас», - говорится в сообщении.

Мероприятие проходит четыре дня, до 29 ноября. Участники Iran Air Show-2018 демонстрируют последние достижения в авиационной промышленности.

В программу российского экипажа входят демонстрация одиночного пилотажа, а также группового с перестроением в различные фигуры («стрела», «конверт», «звезда»).