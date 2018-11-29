Горбатый кит притворился бассейном: видео

Горбатый кит притворился бассейном, чтобы заглотить как можно больше рыбы. Инцидент произошел в районе канадского Ванкувера, сообщил Sciencemag.

Млекопитающее, которое имеет один из самых больших ртов на Земле, может съедать около 2500 килограммов рыбы в день. Горбатые киты прибегают к различным охотничьим уловкам, чтобы поймать необходимое им количество рыбы.

К примеру, чтобы привлечь сельдь, киты делают все возможное, чтобы рыбы приплыли друг к другу, они пускают пузыри. После этого млекопитающее может заглотить сразу целый косяк рыбы.

На опубликованном в Сети видео горбатый кит раскрывает рот у поверхности воды, а рыба воспринимает огромный «бассейн» за убежище и пытаются укрыться там от чаек, которые охотятся на нее.