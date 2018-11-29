Под завалом на шахте в Якутии погиб машинист

Работник шахты «Денисовская» в Якутии, который оказался под завалами после обрушения там 28 ноября горной породы, погиб.

В диспетчерской горно-обогатительного комбината сообщили, что мужчина найден мертвым, пишет ТАСС. Он был машинистом добычного комбайна.

Напомним, обрушение в шахте было локальным. В момент ЧП под землей находились 55 шахтеров, в том числе 34 - непосредственно на аварийном участке. Под завалом оказался один человек. Все остальные шахтеры - в безопасности.

Прокуратура Якутии начала проверку по факту аварии.