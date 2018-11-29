Трое детей стали жертвами пожара в Иркутской области

Трое детей в возрасте от 2 до 4 лет погибли при пожаре в частном доме в деревне в Иркутской области, сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по региону Виктор Пашков.

По его словам, трагедия случилась в селе Худоеланское около 07.30 по местному времени. До прибытия пожарных соседи вынесли погибших детей из дома. Площадь пожара составила три квадратных метра.

Как отметили в МЧС, семья считалась неблагополучной. Во время пожара в доме не было родителей или других взрослых.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливающая обстоятельства произошедшего.