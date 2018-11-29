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Определен самый полезный напиток для зимы

Валентина Пескова
06:58 29.11.2018
По мнению ученых, лучше всего в холодное время года пить какао, однако для его употребления есть и противопоказания.
Определен самый полезный напиток для зимы
Фото: Pixabay

Напиток какао содержит в себе массу полезных элементов: белки, магний, калий, железо, клетчатка, цинк и другие питательные вещества. Поэтому его употребление очень полезно в холодное время года. Так, профессор Ульяна Супрун советует делать это как можно чаще.

Приготовленный по всем правилам напиток, по мнению профессора, поможет в предотвращении сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, какао уменьшает воспаления, риск возникновения инсульта, нормализует уровень холестерина и сахара в крови, пишет Gismeteo.

При этом при покупке какао-порошка нужно обращать внимание на то, чтобы он был хорошего качества: не содержал сахара, сухого молока и других примесей.

Пользу какао отмечают и представители Европейского агентства по безопасности продуктов питания. Они советуют съедать в день не менее 2,5 грамм какао-порошка или 10 граммов черного несладкого шоколада. И подходить к употреблению какао все же разумно, не злоупотребляя им. Напиток этот достаточно калориен, поэтому его не рекомендуется пить беременным и тем, кто хочет похудеть или страдает от неврозов. А если противопоказаний нет – это отличный вариант, чтобы взбодриться и согреться в зимние холода.  

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