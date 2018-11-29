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СМИ: состояние квартиры умершего Осина шокировало его родных

Василиса Морозова
06:56 29.11.2018
Певец Евгений Осин приобрел квартиру в элитном московском районе на пике своей творческой карьеры.
СМИ: состояние квартиры умершего Осина шокировало его родных
Фото: Anatoly Lomokhov, Globallookpress

Родственники умершего музыканта Евгения Осина пришли в ужас от состояния его квартиры на северо-западе Москвы, которую он оставил им.

Как сообщает онлайн-издание «Дни.ру» со ссылкой на соседей и родственников Осина, его квартира находится на улице Демьяна Бедного и она в плачевном состоянии. Сестра музыканта Альбина, бывшая жена Наталья Черемисина и дочь Агния были шокированы увиденным.

«Трубы, дверные ручки и петли, обои изношены настолько, что требуют замены. В квартире требуется провести полную дезинфекцию и противогрибковую обработку», — пишет издание.

По информации издания, чтобы привести в порядок 100-метровую квартиру наследникам понадобится как минимум два миллиона рублей. В хорошем состоянии такая квартира, приобретенная певцом в годы популярности, может стоить около 30 миллионов рублей.

Напомним, Евгений Осин умер 17 октября в своей московской квартире. На момент смерти артисту было 54 года.  

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