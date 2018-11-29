Трамп решил расследовать инцидент в Керченском проливе

Дональд Трамп, ранее заявивший о том, что ему «не понравилось», что Россия «захватила» три украинских судна в Керченском проливе, решил детально разобраться в произошедшем инциденте.

Президент США дал поручение подготовить для него отчет со всеми подробностями того, что случилось между украинскими моряками и российскими пограничниками. Об этом он сообщил журналистам в ходе интервью в Овальном кабинете.

«Вопрос в том, предупреждали ли украинские корабли о своем проходе в проливе. Как я понимаю, у них есть система. И она работала. Мы собираемся выяснить, что произошло», - цитирует Трампа New York Post.

Кроме того, по мнению Трампа, к расследованию произошедшего должны подключиться Германия в лице Ангелы Меркель и Франция.

По словам президента, только после изучения подробного отчета он даст окончательный ответ, состоится ли встреча между ним и Владимиром Путиным в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе, который пройдет с 29 ноября по 1 декабря.