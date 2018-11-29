Виолончель Ростроповича ушла с молотка за 2,5 млн долларов

Виолончель, принадлежавшая выдающемуся музыканту Мстиславу Ростроповичу, ушла с молотка на аукционе Sotheby's в Лондоне. Уникальный инструмент XVIII века был продан за почти 2,5 миллиона долларов.

Виолончель изготовлена в 1783 году в Турине учеником Антонио Страдивари - Джованни Гваданини. Ростропович всю жизнь мечтал иметь инструмент именно этого мастера и стал его обладателем в 2000 году.

В Лондоне с молотка также ушел рояль, на котором, кроме Ростроповича, играли Альфред Шнитке и Артур Рубинштейн. Всего коллекционерам было предложено более 300 лотов, включая предметы мебели, произведения русского искусства, книги и украшения. Коллекцию выставили на торги дочери Ростроповича и Вишневской - Елена и Ольга Ростропович.

Еще в 18 лет музыкант выиграл престижный конкурс в Москве, играя на виолончели, которую по ошибке считал работой Гваданини. Когда Ростропович узнал об этом, он пообещал себе, что непременно обзаведется настоящим инструментом, так это и случилось.