Сечин призвал к совместному с Китаем освоению нефти и газа в Арктике

Российско-китайское сотрудничество в освоении нефтяных и газовых шельфов Арктики, а также ресурсов Дальнего Востока могут стать основными точками взаимодействия Москвы и Пекина.

С таким заявлением выступил глава «Роснефти» Игорь Сечин на российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в Пекине.

«Новыми точками роста российско-китайского сотрудничества могут стать совместное освоение нефтегазовых ресурсов шельфа Арктики и Дальнего Востока России», - приводит РИА Новости его слова.

Глава «Роснефи» также отметил, что высокая степень связанности энергетической инфраструктуры является гарантией стратегической стабильности отношений между странами, фактором энергобезопасности каждого из партнеров и залогом высокого уровня взаимного доверия.