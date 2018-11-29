«Вопрос решенный»: Путин высказался о росте пенсий

Владимир Путин дал ответ относительно будущего пенсионных выплат в России. На пленарной сессии инвестиционного форума президент отметил, что пенсии будут расти, и этот факт не является предметом для обсуждений.

«Пенсии будут расти, точно. Это вопрос решенный», - цитирует РИА Новости президента России.

Ранее Владимир Путин призвал отказаться от усредненных показателей по зарплатам и пенсиям. На расширенном заседании Государственного совета в Ялте президент отметил, что эти выплаты должны выражаться в конкретных деньгах, а не неких средних цифрах.

Кроме того, президент подчеркнул, что в данной сфере необходимо реальное улучшение ситуации, а красивые формулировки только «на бумаге» не имеют смысла. Путин добавил, что позитивные изменения должны произойти в реальной жизни, чтобы их мог ощутить каждый конкретный житель страны.