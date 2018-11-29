Прокуратура начала проверку после обрушения на шахте в Якутии

Прокуратура Якутии начала проверку после обвала в шахте «Денисовская». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Обрушение горной породы в шахте в Якутии произошло накануне вечером, 28 ноября. В момент ЧП под землей находились 55 шахтеров, в том числе 34 – непосредственно на аварийном участке, один из рабочих оказался под завалами. Безопасности остальных ничего не угрожают.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели, работа на предприятии не останавливалась. Подробности произошедшего устанавливаются.

Шахта «Денисовская» принадлежит ОАО УК «Нерюнгри уголь» группы компаний «Колмар».