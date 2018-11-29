Дельфины заблудились после шторма и попали в Дублин: видео

Жители столицы Ирландии могли наблюдать утром 28 ноября необычную картину в центре города. В реке Лиффи, на которой стоит Дублин, завелись дельфины.

Как следует из видеозаписи, дельфины облюбовали место под мостом на набережной Джона Роджерсона. Как минимум одно млекопитающее плавало в этом районе несколько часов. Возможно, их было несколько.

По версии экспертов, в центре Дублина дельфин мог оказаться по вине шторма «Диана». Порожденные стихией сильные ветра могли «сбить курс» млекопитающему, заставив сонар, который они используют для ориентации, работать некорректно.

Таким образом, дельфин просто заблудился после шторма и случайно добрался до местности, где никогда не обитали его сородичи. Удалось ли ему выбраться в море, не сообщается.