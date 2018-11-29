Россиян освободили от обязанности доказывать отсутствие долгов по ЖКХ

Россиянам, претендующим на получение субсидий и компенсаций, с 2021 года не нужно будет доказывать отсутствие у них задолженности по оплате коммунальных услуг.

Об этом говорится в законе, опубликованном на интернет-портале правовой информации. Документ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Согласно изменениям, наличие задолженности будет подтверждаться на основании судебного решения, вступившего в законную силу.

Отмечается, что россиянам теперь не нужно будет никуда передавать акт, так как орган, уполномоченный на предоставление субсидий, будет использовать для проверки соответствующий банк данных.