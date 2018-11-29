Едва не погибла: краска для волос превратила лицо девушки в шар

Французская студентка неверно использовала краску для волос, из-за чего ее голова деформировалась и увеличилась в окружности на шесть сантиметров. Это случилось из-за сложной и сильной аллергической реакции.

Как сообщает газета Le Parisien, 19-летняя француженка решила обновить имидж и купила в супермаркете краску для волос. В инструкции было предупреждение о возможной аллергии. Во избежание ее производители советовали нанести небольшое количество краски на маленький участок кожи и подождать двое суток, чтобы удостовериться в отсутствии реакции.

Девушка провела тест, но вместо двух суток подождала всего полчаса. После этого она полностью покрасила голову. Однако через два часа на лице француженки стали возникать тяжелые отеки.

Врачи скорой помощи дали ей таблетки, однако они не помогли. Состояние француженки продолжило ухудшаться и грозило ей серьезными последствиями вплоть до смерти. В итоге, после продолжительного и неприятного лечения, ей удалось прийти в норму. Врачи диагностировали аллергическую реакцию на парафенилендиамин, который входит в состав многих красителей.