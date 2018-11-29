Конгресс США предложил запретить продление СНВ

Член Палаты представителей от Вайоминга Лиз Чейни и сенатор-республиканец Том Коттон внесли в конгресс Соединенных Штатов законопроект, запрещающий выделение средств из бюджета страны на продление Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), действие которого завершается в 2021 году.

В заявлении под названием «Прекращение российской ядерной агрессии», политики этот договор называют «глубоко ошибочной сделкой», заключенной администрацией предыдущего президента США Барака Обамы, говорится на сайте Чейни.

Документ также содержит традиционные обвинения в адрес России в нарушении действующих договоров, в частности Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Согласно заявлению, продлевать СНВ-III не стоит, пока Москва не согласится на контролируемое сокращение своих запасов тактического ядерного оружия, а также не даст согласие на включение своих новых систем в рамки нового договора СНВ.

Политики также уверены, что Россия обладает серьезным преимуществом в тактическом ядерном оружии, которые Вашингтону необходимо сдержать.