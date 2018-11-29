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Путин подписал указ о присвоении аэропортам имен знаменитых россиян

Вадим Синицын
04:01 29.11.2018
Согласно тексту указа, отдельные географические объекты, в том числе аэропорты и морские порты, могут получить имена выдающихся деятелей из различных периодов российской истории.
Путин подписал указ о присвоении аэропортам имен знаменитых россиян
Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропортам, морским портам и железнодорожным станциям имен выдающихся российских деятелей. Документ был подписан 28 ноября, как сообщается на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту указа, отдельные географические объекты могут получить имена выдающихся деятелей из различных периодов российской истории. В их числе государственные и военные деятели, значимые представители культуры, науки, искусства и спорта, а также другие персонажи, которые обладают особыми заслугами перед страной.

Имена будут присваиваться президентом Российской Федерации после процедуры представления со стороны правительства и Общественной палаты.

Общенациональный конкурс под названием «Великие имена России» стартовал 11 октября. В ходе голосования граждане страны смогут выбрать имена, которые будут добавлены в названия крупнейших аэропортов России. Всего в конкурсе участвует 47 воздушных гаваней. Голосование на официальном сайте продлится до 30 ноября.

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