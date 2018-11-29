Путин подписал указ о присвоении аэропортам имен знаменитых россиян

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропортам, морским портам и железнодорожным станциям имен выдающихся российских деятелей. Документ был подписан 28 ноября, как сообщается на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту указа, отдельные географические объекты могут получить имена выдающихся деятелей из различных периодов российской истории. В их числе государственные и военные деятели, значимые представители культуры, науки, искусства и спорта, а также другие персонажи, которые обладают особыми заслугами перед страной.

Имена будут присваиваться президентом Российской Федерации после процедуры представления со стороны правительства и Общественной палаты.

Общенациональный конкурс под названием «Великие имена России» стартовал 11 октября. В ходе голосования граждане страны смогут выбрать имена, которые будут добавлены в названия крупнейших аэропортов России. Всего в конкурсе участвует 47 воздушных гаваней. Голосование на официальном сайте продлится до 30 ноября.