Зурабишвили лидирует на выборах президента Грузии после подсчета 98,92% голосов

После обработки 98,92% всех бюллетеней на выборах главы государства в Грузии лидирует независимый кандидат Саломе Зурабишвили. За нее отдали голоса 59,6% процентов избирателей.

Как следует из данных ЦИК Грузии, соперник Зурабишвили Григол Вашадзе на текущий момент набрал 40,4% процентов голосов. Вашадзе является кандидатом от оппозиционных сил, в то время как Зурабишвили поддерживает правящая партия «Грузинская мечта».

Судя по динамике подсчета голосов, победителем в президентской гонке окажется именно Зурабишвили. Окончательные данные будут опубликованы ЦИК Грузии позже, однако сторонники кандидата уже празднуют победу в штабе и на улицах Тбилиси.

Ранее стало известно, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал население не признавать результаты нынешних президентских выборов. По мнению Саакашвили, правительство якобы контролирует все процессы. В этой связи бывший глава государства потребовал от граждан перейти к «массовому неповиновению властям».